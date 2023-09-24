Душевая лейка будет идеально чистой: ловкий трюк за ночь уберет налет

Привести в порядок душ можно без дорогой бытовой химии

В ванной комнате известковый налет скапливается не только на кране, но и покрывает насадку для душа. К счастью, решить проблему можно без применения химикатов.

Натуральный раствор всего за одну ночь уберет известковый налет с душевой лейки и предотвратит засорение. Об эффективном лайфхаке рассказывает Express.

Чтобы избавиться от налета на душевой лейке, возьмите ключевой ингредиент – обычный уксус. Эта жидкость часто выручает при уборке, поможет она и в очистке насадки.

Для начала наполните небольшой пластиковый пакет уксусом так, чтобы он покрывал насадку для душа, и закрепите его вокруг прибора с помощью резиновой ленты или веревки. Оставьте на ночь, чтобы уксус подействовал на известковый налет.

Нехитрый трюк постепенно растворит известковый налет и поможет избежать засорения отверстий. После того, как вы попробуйте этот лайфхак, вы заметите, что напор стал более сильным и равномерным.

Стоит добавить, что в случае с латунной душевой насадкой оставляйте ее в уксусе не более чем на 30 минут. В противном случае вы можете повредить материал.

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