Поможет простой предмет: как наточить терку дома

Вам не придется тратить денег и покупать новую

Терка – функциональный инструмент, часто используемый в повседневной жизни. Однако после длительного использования он может затупиться. Многие кулинары в этой ситуации просто выбрасывает терку и бежит в магазин покупать другую.

Но на самом деле не нужно тратить деньги на новую кухонную принадлежность, ведь заточить ее дома можно достаточно легко. Вместе с "Главредом" расскажем об эффективном способе вернуть "остроту" терке и сэкономить бюджет.

Как легко и просто заточить терку

В этом деле понадобится керамическая чашка с необработанным дном. Именно эти края необходимо использовать для заточки терки. Именно с ее помощью терка будет наточена правильно и не испортится.

Вам стоит лишь взять чашку и начать тереть ею по терке вверх-вниз, делая вид, что вы натираете чашку. Не бойтесь, чашку таким образом вы не сотрете. Такими движениями стоит пройтись по всем граням терки.

После этого помойте терку под проточной водой. Немного времени — и ваша кухонная принадлежность станет как новая, а вы сэкономите свою бюджет.

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