Зима близко: что сделать с обогревателем, чтобы он больше отдавал тепла

Об этом нужно позаботиться уже сегодня

Отопительный сезон и зима еще не наступили, но в домах уже ощущается значительное похолодание. Уже сейчас необходимо размышлять о том, как обеспечить себе тепло в холодное время года. Один из самых простых и эффективных способов — это приобрести обогреватель.

Для нормальной работы обогреватели важно держать в чистоте, пишет express. Если он покрыт пылью и грязью, его эффективность снижается, и он отдает меньше тепла. Поэтому стоит включить очистку обогревателя в ваш еженедельный план по уборке дома — это определенно хорошая идея.

Как правильно чистить обогреватель

Для эффективной очистки радиатора, необходимо устранить пыль, находящуюся между панелями и за ними. Перед началом процедуры убедитесь, что обогреватель выключен, и, если на нем есть крышка, снимите ее. Если крышка трудно снимается, можно воспользоваться длинной и узкой щеткой для радиатора или тряпкой из микрофибры. Произведите очистку, используя пылесос или удаляя пыль вручную, затем протрите радиатор влажной тканью. Для более простого способа удаления пыли изнутри и с задней части радиатора, можно воспользоваться феном. Просто направьте насадку фена в канавки в верхней части радиатора и включите его на максимальную мощность. Затем проверьте стену над радиатором. Иногда, из-за нагрева, грязь и пыль могут прилипать к стене. Устраните стойкие загрязнения, используя небольшое количество моющего средства и воды.

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