Решаем проблему за пару движений: чем смазать молнию, чтобы она не заедала

Вам понадобиться совсем немного времени и средств

Молния — популярный тип застежек. Она часто используется на сумках, рюкзаках, куртках и других элементах гардероба. Однако очень часто они подвергаются нагрузкам. Очень важно, чтобы застежки легко и плавно открывались и закрывались. Мы уже знаем, что делать, если слетела молния на одежде, но можно ли избежать подобных случаев?

Вместе с "Главредом" расскажем, как правильно смазать молнию, чтобы избежать ее заедания. Вы решите эту проблему с помощью простейших средств и минуты времени.

Чем можно смазать пластмассовую и железную молнию

Для таких видов застежек вам потребуются специальные смазочные средства для пластмассовых или железных деталей. Они надежно смазывают молнию, предотвращают износ и заедание. Вам необходимо лишь нанести небольшое количество средства на зубчики молнии и аккуратно его распределить.

Чем смазать молнию при отсутствии специального средства

Однако что делать, если дома нет специальных средств? Вам помогут копеечные средства, которые всегда есть под рукой.

Отличным натуральным средством для смазывания является оливковое масло. Вам нужно только нанести несколько капель на зубчики молнии и распределить с помощью мягкой ткани — и молния будет плавно скользить.

Для смазывания молнии можно использовать небольшой кусок свечи. Просто проведите свечой по зубчикам молнии, чтобы нанести слой воска — и вы избежите заедания.

Полезным для смазывания молнии может быть также обычное мыло, без добавок. Вам нужно просто натереть молнию и создать на молнии смазывающий слой.

Отличное народное средство для смазывания молнии — силиконовый спрей. Просто нанесите небольшое количество спрея на зубчики молнии и осторожно разотрите его с помощью мягкой ткани.

Ранее мы рассказывали, как починить молнию на куртке. Благодаря лайфхаку "Телеграфа" с этим справится даже ребенок.