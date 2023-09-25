Зачем добавлять пиво в стирку: малоизвестный трюк впечатлит результатом

Использование пива решит распространенную проблему с темными вещами

Одежа черных цветов практична и отлично сочетается с вещами других цветов. Но любители темных вещей хорошо знают, что зачастую буквально спустя несколько стирок цвет вымывается и становится тусклее. Сейчас на полках магазинов представлено разнообразие средств для стирки, которые должны сохранять цвет одежды. Но некоторые из них можно заменить более дешевым продуктом — черным перцем или пивом.

На первый взгляд идея отказаться от специального средства для стирки в пользу пива может показаться странной. Но на самом деле этот способ стирки использовался еще нашими бабушками и дает впечатляющий результат.

Для стирки подойдет любое пиво. Не обязательно специально искать темное или крепкое. Но в то же время не нужно менять пиво на любой другой алкоголь, так как именно этот напиток обладает свойством возвращать цвет темным тканям.

В тазу необходимо смешать банку пива и литр теплой воды. Затем положить туда грязную одежду темных цветов на один час. По истечении времени одежду нужно переложить в стиральную машину и постирать как обычно.

Некоторые хозяйки добавляют пиво в отсек для полоскания. Но так делать не рекомендуется, чтобы не испортить стиральную машину.

Использовать пиво можно как на черных, так и на цветных тканях. Если повторять такую стирку каждый пару месяцев, темная одежда будет выглядеть великолепно.

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