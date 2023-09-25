Фантастический трюк спасет пригоревшую сковороду: будет как новая

Вы без лишних усилий сможете отмыть сковороду и убрать горелые остатки пищи

Сковороды загрязняются не только жиром, а и пищей, которая пригорает. Отмыть поверхность в последнем случае непросто, но с помощью подручных средств вы облегчите себе задачу.

Спасти пригоревшую сковороду поможет один фантастический трюк. Об эффективном лайфхаке говорится в материале The Sun.

Как очистить пригоревшую сковороду из нержавеющей стали

Подготовьте резиновые перчатки, уксус и бикарбонат соды. Сначала добавьте в сковороду равные части воды и уксуса и доведите до кипения. Затем всыпьте две столовые ложки бикарбоната соды. Оставьте емкость на 15 минут. Пригоревшие кусочки пищи легко отстанут от поверхности, и вы сможете без труда отмыть посуду.

Как мыть пригоревшую сковороду с антипригарным покрытием

Здесь требуется другой подход. Сначала замочите сковороду на несколько часов. Далее почистите поверхность чистой губкой, не оставляющей царапины. Для удаления оставшихся пятен приготовьте пасту из бикарбоната соды и воды, нанесите на губку и аккуратно потрите.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой лайфхак уберет белый налет с кастрюли. Самодельный раствор для чистки обойдется вам очень дешево.