Укр

Фантастический трюк спасет пригоревшую сковороду: будет как новая

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вернуть чистоту сковороде очень просто
Вернуть чистоту сковороде очень просто. Фото Freepik

Вы без лишних усилий сможете отмыть сковороду и убрать горелые остатки пищи

Сковороды загрязняются не только жиром, а и пищей, которая пригорает. Отмыть поверхность в последнем случае непросто, но с помощью подручных средств вы облегчите себе задачу.

Спасти пригоревшую сковороду поможет один фантастический трюк. Об эффективном лайфхаке говорится в материале The Sun.

  • Как очистить пригоревшую сковороду из нержавеющей стали

Подготовьте резиновые перчатки, уксус и бикарбонат соды. Сначала добавьте в сковороду равные части воды и уксуса и доведите до кипения. Затем всыпьте две столовые ложки бикарбоната соды. Оставьте емкость на 15 минут. Пригоревшие кусочки пищи легко отстанут от поверхности, и вы сможете без труда отмыть посуду.

  • Как мыть пригоревшую сковороду с антипригарным покрытием

Здесь требуется другой подход. Сначала замочите сковороду на несколько часов. Далее почистите поверхность чистой губкой, не оставляющей царапины. Для удаления оставшихся пятен приготовьте пасту из бикарбоната соды и воды, нанесите на губку и аккуратно потрите.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой лайфхак уберет белый налет с кастрюли. Самодельный раствор для чистки обойдется вам очень дешево.

Теги:
#Сковорода #Лайфхак