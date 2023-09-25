Что добавить при стирке наволочек: избавитесь от всех аллергенов и пылевых клещей

Чтобы ваше постельное белье было чистым, используйте один натуральный продукт

Если простыни рекомендуется стирать каждые две недели, то наволочки стоит помещать в стиральную машину чаще. А чтобы наверняка убить бактерии, аллергены и пылевых клещей, воспользуйтесь одной маленькой хитростью.

Наволочки нужно стирать несколько раз в неделю. Гарантирует чистоту изделий эффективный лайфхак с натуральным ингредиентом, пишет Mirror.

Так, наволочки накапливают пот и масла, поэтому чистка этих атрибутов постельного комплекта должна быть регулярной. Рекомендуется стирать наволочки каждые три-четыре дня с использованием мягкого жидкого моющего средства. Тогда как добавление двух-трех капель эвкалиптового масла поможет избавиться от любых аллергенов или пылевых клещей.

Кроме того, лучше отказаться от кондиционера для белья. Этот продукт может оставаться на волокнах ткани. Отличной альтернативой средству станет обычный уксус. Не переживайте, никакого запаха не останется, напротив, уксус дезодорирует вещи, убирая запах сырости или затхлости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что постельное белье советуют стирать при определенной температуре. Правильный режим и очистит изделия, и сэкономит электроэнергию.