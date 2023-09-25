Ваши вещи останутся целыми: два гениальных трюка против моли в доме

Справиться с крылатым вредителем можно без применения химикатов

Ваши вещи, особенно одежда из натуральных тканей, могут пострадать от моли. Однако против нежелательного насекомого в доме найдутся эффективные способы борьбы.

Чтобы отпугнуть моль, воспользуйтесь двумя необычными лайфхаками. Об этом говорится в материале Mirror.

Так, крылатые "гости" обожают темные жилые помещения, что делает наши плотно забитые шкафы привлекательным местом для взрослых бабочек и их личинок. Вредители поедают натуральные волокна, включая шерсть и мех. Моль особенно интересуют волосы, пыль и остатки кожи, которые остаются на одежде.

Чтобы избавиться от моли в доме, используйте натуральный репеллент. Для этого опрыскивайте ваш гардероб, комод и другие места, где хранятся вещи. Самые лучшие запахи для борьбы с вредителем — кедровое дерево.

Второй способ, чтобы отвадить моль, изготовление спрея с эфирным маслом. Вы можете обработать жидкостью ковер, шторы и другие ткани в доме, а также постельное белье и одежду. Для этого смешайте несколько капель эфирного масла лаванды с водой: действенное домашнее средство против моли готово.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бороться с другим нежелательным в доме насекомым – вездесущими пауками. Против этих "гостей" сработают два натуральных запаха.