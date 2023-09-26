Может привести к пожару: какую технику нельзя включать в удлинитель

Разбираемся, что можно подключить в удлинитель

В случае возможных блэкаутов очень важно вовремя зарядить электроприборы. По этой причине удлинители — необходимый предмет повседневной жизни. Мы часто используем их для включения нескольких приборов одновременно.

Несмотря на всю полезность при перегрузке удлинитель может быть опасным. Неправильное его использование может привести к повреждению устройств, вызвать отключение электроэнергии или даже пожар. Какие приборы лучше не подключать к удлинителю, рассказывает SantePlus.

Какие устройства нельзя подключать к удлинителю

Прежде чем выбирать удлинитель, обязательно узнайте его максимальную мощность и избегайте его перегрузки. Также желательно знать о мощности устройств, которые вы будете подключать к нему. Однако есть бытовая техника, которую нельзя подключать к удлинителю, вне зависимости от его мощности. Среди них:

холодильник — он потребляет больше всего электроэнергии. Дело в том, что его максимальная мощность достигается быстро. По этой причине лучше не подключать к удлинителю морозильную камеру;

— он потребляет больше всего электроэнергии. Дело в том, что его максимальная мощность достигается быстро. По этой причине лучше не подключать к удлинителю морозильную камеру; обогреватель . Этот электроприбор лучше подсоединить непосредственно к розетке, а не к удлинителю;

. Этот электроприбор лучше подсоединить непосредственно к розетке, а не к удлинителю; стиральная машина и сушилка;

потребляет много электроэнергии микроволновая печь . Ее лучше не подсоединять к удлинителю;

. Ее лучше не подсоединять к удлинителю; кофеварка;

тостер ;

; другой удлинитель.

Не забывайте выключать удлинитель на ночь при наличии у него соответствующей кнопки. Если удлинитель устарел или неисправен, лучше от него избавиться.

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