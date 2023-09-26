Может привести к пожару: какую технику нельзя включать в удлинитель
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Разбираемся, что можно подключить в удлинитель
В случае возможных блэкаутов очень важно вовремя зарядить электроприборы. По этой причине удлинители — необходимый предмет повседневной жизни. Мы часто используем их для включения нескольких приборов одновременно.
Несмотря на всю полезность при перегрузке удлинитель может быть опасным. Неправильное его использование может привести к повреждению устройств, вызвать отключение электроэнергии или даже пожар. Какие приборы лучше не подключать к удлинителю, рассказывает SantePlus.
Какие устройства нельзя подключать к удлинителю
Прежде чем выбирать удлинитель, обязательно узнайте его максимальную мощность и избегайте его перегрузки. Также желательно знать о мощности устройств, которые вы будете подключать к нему. Однако есть бытовая техника, которую нельзя подключать к удлинителю, вне зависимости от его мощности. Среди них:
- холодильник — он потребляет больше всего электроэнергии. Дело в том, что его максимальная мощность достигается быстро. По этой причине лучше не подключать к удлинителю морозильную камеру;
- обогреватель. Этот электроприбор лучше подсоединить непосредственно к розетке, а не к удлинителю;
- стиральная машина и сушилка;
- потребляет много электроэнергии микроволновая печь. Ее лучше не подсоединять к удлинителю;
- кофеварка;
- тостер;
- другой удлинитель.
Не забывайте выключать удлинитель на ночь при наличии у него соответствующей кнопки. Если удлинитель устарел или неисправен, лучше от него избавиться.
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