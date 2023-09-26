Просто положите в унитаз лавровый лист и избавьтесь от популярной проблемы

Об этой хитрости знают немногие

Лавровый лист — очень важный в кулинарии продукт. Мы используем его на кухне во время приготовления пищи. С его помощью блюдам можно придать особый вкус и аромат — без этой пряности даже любимый борщ недостаточно пряный

Мы уже рассказывали, что лавровый лист также незаменим в быту. Кто-то с помощью этой специи избавляется от насекомых в крупах, кто-то использует его для удобрения комнатных цветов, кто-то даже кладет его в обувь для легкости во время хождения и уменьшения усталости после длительного дня на ногах. Однако "Главред" расскажет еще один хитрый метод использования лаврового листа. Вы точно удивитесь, узнав, зачем класть лавровый лист в бачок унитаза.

Зачем класть лавровый лист в бачок унитаз.

Все дело в том, что лавровый лист эффективно борется с неприятными запахами. Именно поэтому можно подвесить в углу туалета несколько связанных между собой листочков.

Если такой метод вам не удобен, можно просто бросить несколько листочков непосредственно в бачок унитаза. Вода в бачке унитаза будет натягиваться запахом лаврового листа и в результате во время смыва в туалете будет более приятный и свежий запах. Вы больше не будете волноваться о неприятных запахах в туалете и существенно сэкономите на освежителях для воздуха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью лаврового листа можно избавиться от неприятного запаха в доме. Простой лайфхак сделает ваш дом уютнее.