Одно нажатие и готово: простой способ открыть закрученную банку

Вам не понадобится какой-то необычный гаджет или много силы, чтобы открыть банку

С каждым может случиться ситуация, когда срочно нужно открыть банку с консервацией, а крышка никак не поддается. Если специального ключа нет, можно использовать пищевую пленку. Но есть еще более простой способ, который не потребует никаких посторонних предметов.

Как открыть банку голыми руками

Открыть банку быстро и легко – не всегда вопрос сил. Чаще всего дело в использовании правильной техники. Благодаря лайфхаку, о котором мы расскажем, вам не придется тянуться за ножом или другими кухонными принадлежностями, чтобы отвинтить крышку.

Вот что нужно сделать:

Возьмите банку руками с обеих сторон и обхватите ими крышку по бокам. Переплетите пальцы и крепко сожмите ладони вместе. Повторяйте, пока не услышите характерное шипение. Когда воздух попадет внутрь, вы легко сможете открыть закрученную банку.

Если этот способ не помог, попробуйте метод с нагреванием. Просто подставьте крышку банки под горячую воду на 30 секунд или опустите банку крышкой вниз в миску с теплой водой на такое же время. Под воздействием тепла металл расширится и крышку будет легко открутить с банки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как открыть металлическую консервную банку ложкой.