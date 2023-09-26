Старые батареи засверкают от чистоты: вот как их нужно мыть

Надежный способ очистить чугунные батареи

Существует несколько материалов, из которых производят радиаторы отопления. Часто в квартирах можно встретить именно чугунные батареи, мыть которые — настоящая проблема. Со временем на них появляется просто вековая пыль, удалить которую практически невозможно. Особенно это касается участков между секциями.

Но есть способ очистки батарей, который поможет с легкостью справиться с этой задачей.

Для того чтобы идеально очистить пространство между секциями батареи понадобится старый противень или одноразовые пеленки. Посуду или пеленки нужно разместить под радиатором отопления.

В бутылку с пульверизатором налейте мыльный раствор, или другое жидкое моющее средство и распылите его на батарею, особенное внимание уделяя труднодоступным местам. Затем возьмите в руки кисть, которую обычно используют для покраски батарей и удалите все загрязнения. Благодаря форме этого инструмента получится добраться в самые труднодоступные уголки батареи. Вместо кисточки можно использовать ершик для мытья бутылок, или старую зубную щетку.

Ранее "Телеграф" делился списком дел, которые помогут подготовиться к зиме. Некоторые из них даже творческие.