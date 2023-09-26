Будет блестеть даже в холодной воде: дешевый и мощный лайфхак для мытья посуды

Рассказываем, как можно вымыть посуду, если у вас нет горячей воды

Недавно мы писали, как убрать неприятный запах из раковины на кухне простыми подручными средствами. А сегодня предлагаем лайфхак, который дешево стоит и при этом отлично работает даже в холодной воде.

Коммунальные службы нередко отключают горячее водоснабжение на длительный период, и если у вас нет бойлера, это становится настоящей проблемой. Портал Astuce отмечает, что опытные хозяйки справляются с горами грязной посуды с помощью горчицы, которая смывается с тарелок легче, чем моющие средства.

Как помыть посуду в холодной воде, чтобы придать ей блеск

Вот как это сделать:

Шаг 1. Соедините порошок горчицы с небольшим количеством воды. Хорошо перемешайте до однородной консистенции пасты. Мера зависит от количества посуды, которую вам нужно вымыть. Для начала используйте приблизительно одну столовую ложку горчицы.

Соедините порошок горчицы с небольшим количеством воды. Хорошо перемешайте до однородной консистенции пасты. Мера зависит от количества посуды, которую вам нужно вымыть. Для начала используйте приблизительно одну столовую ложку горчицы. Шаг 2. Нанесите горчичную пасту на грязную посуду. Используйте мягкую щетку или губку для мытья посуды, чтобы тщательно натереть ее горчичной пастой. Особое внимание обратите на пятна и загрязнения, примените усилие.

Нанесите горчичную пасту на грязную посуду. Используйте мягкую щетку или губку для мытья посуды, чтобы тщательно натереть ее горчичной пастой. Особое внимание обратите на пятна и загрязнения, примените усилие. Шаг 4. После того как вы нанесли пасту на всю посуду, дайте ей постоять несколько минут. Это время нужно для того, чтобы паста могла воздействовать на прилипшую грязь и жир.

После того как вы нанесли пасту на всю посуду, дайте ей постоять несколько минут. Это время нужно для того, чтобы паста могла воздействовать на прилипшую грязь и жир. Шаг 5. Тщательно промойте посуду. Убедитесь, что вы смыли всю горчицу и остатки пищи.

Тщательно промойте посуду. Убедитесь, что вы смыли всю горчицу и остатки пищи. Шаг 6. После полоскания обсушите посуду. Используйте сухое чистое полотенце или просто оставьте на воздухе.

Горчица содержит натуральные вещества, которые помогают разрушить жиры и убрать пятна с посуды, придавая ей блеск. Убедитесь, что вы полностью смыли пасту, чтобы не оставить запах или вкус горчицы на посуде.

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