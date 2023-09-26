Будет блестеть даже в холодной воде: дешевый и мощный лайфхак для мытья посуды
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Рассказываем, как можно вымыть посуду, если у вас нет горячей воды
Недавно мы писали, как убрать неприятный запах из раковины на кухне простыми подручными средствами. А сегодня предлагаем лайфхак, который дешево стоит и при этом отлично работает даже в холодной воде.
Коммунальные службы нередко отключают горячее водоснабжение на длительный период, и если у вас нет бойлера, это становится настоящей проблемой. Портал Astuce отмечает, что опытные хозяйки справляются с горами грязной посуды с помощью горчицы, которая смывается с тарелок легче, чем моющие средства.
Как помыть посуду в холодной воде, чтобы придать ей блеск
Вот как это сделать:
- Шаг 1. Соедините порошок горчицы с небольшим количеством воды. Хорошо перемешайте до однородной консистенции пасты. Мера зависит от количества посуды, которую вам нужно вымыть. Для начала используйте приблизительно одну столовую ложку горчицы.
- Шаг 2. Нанесите горчичную пасту на грязную посуду. Используйте мягкую щетку или губку для мытья посуды, чтобы тщательно натереть ее горчичной пастой. Особое внимание обратите на пятна и загрязнения, примените усилие.
- Шаг 4. После того как вы нанесли пасту на всю посуду, дайте ей постоять несколько минут. Это время нужно для того, чтобы паста могла воздействовать на прилипшую грязь и жир.
- Шаг 5. Тщательно промойте посуду. Убедитесь, что вы смыли всю горчицу и остатки пищи.
- Шаг 6. После полоскания обсушите посуду. Используйте сухое чистое полотенце или просто оставьте на воздухе.
Горчица содержит натуральные вещества, которые помогают разрушить жиры и убрать пятна с посуды, придавая ей блеск. Убедитесь, что вы полностью смыли пасту, чтобы не оставить запах или вкус горчицы на посуде.
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