Чем натереть кран в ванной, чтобы не оставался налет: странный, но эффективный трюк (видео)

Водные пятна не появятся, если вы сделаете одну уловку с краном

В ванной комнате кран часто покрывается известковым налетом. Отложения не только ужасно выглядят, но и могут ухудшить напор воды, однако один необычный трюк устранит все эти проблемы.

Чтобы предотвратить появление пятен от воды на кране, воспользуйтесь странным, но эффективным лайфхаком. Уловка показана в ролике одного из блогов в Instagram.

Ключевой предмет, который вам необходим, восковая свеча. Чтобы "защитить" кран от воды, а значит и накопления налета, действуйте очень просто. Сначала натрите поверхность смесителя воском. Обработайте все участки крана. После этого возьмите чистую ткань и вотрите воск, как показано на видео. Не переживайте, что воск сделает поверхность мутной, кран будет блестеть.

В ролике можно увидеть, что с помощью ловкого трюка кран защищен от воды. Вы можете вылить жидкость на поверхность, но никаких следов не останется благодаря восковому покрытию.

Известковый налет грозит в ванной комнате не только крану, а и душевой лейке. Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью подручных средств всего за одну ночь полностью очистить насадку для душа.