Чем натереть душевую кабину, чтобы она сияла: четыре подручных средства для идеальной чистоты

Справиться с загрязненной душевой кабиной можно без дорогой бытовой химии

В ванной комнате известковый налет оседает на кране, но особенно сложно справиться с отложениями на поверхностях душевой кабины. Однако несколько подручных средств вернут чистоту.

Чтобы убрать налет с душевой перегородки, воспользуйтесь одним из четырех предметов домашнего обихода. Об эффективных лайфхаках пишет Express.

Во-первых, отлично убирает налет с перегородки в душе комбинация из лимона (или лайма) и уксуса. Кислотность цитрусов с легкостью удаляет стойкие пятна. Просто выжмите фрукты в смесь уксуса и воды, затем возьмите влажную ткань из микрофибры и нанесите на поверхность круговыми движениями. Спустя 10 минут, смойте чистой водой.

Второй вариант – соль. Популярная приправа поможет удалить пятна от жесткой воды на душевой перегородке. Для лучшего эффекта посыпьте лимон солью и потрите поверхности в душе.

В-третьих, как ни странно, пригодится средство из кухни — жидкость для мытья посуды. Вам нужно нанести немного моющего средства на губку и потереть душевую кабину круговыми движениями. После этого промойте поверхность дистиллированной водой, чтобы не осталось разводов.

Четвертый неожиданный, но эффективный помощник — белая зубная паста. С ее помощью удаляется мыльная пена с двери в душе. Нанесите пасту на старую зубную щетку, чтобы очистить труднодоступные углы и добиться безупречной чистоты.

Ранее "Телеграф" писал, что отдельно следует мыть душевую лейку. В этом случае выручит ловкий трюк, который сработает за ночь.