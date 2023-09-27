Просто нанесите лак для волос на носки: простая хитрость избавит от популярной проблемы

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Наверное, у каждого из нас есть хотя бы одна пара белых носков. Это классика спортивного стиля. Они сочетаются практически с любой обувью, придают образу свежести. Однако здесь есть одна сложность – белые носки быстро пачкаются и теряют свое белье. Мы уже писали, как вернуть белый цвет вашим носкам, а можно ли сделать так, чтобы они не пачкались?

С необычным лайфхаком от Рixelinform это возможно. Решение вашей проблемы находится в ванной комнате. Заинтересованы?

Удивительная хитрость, благодаря которой можно предотвратить прилипание грязи на белые носки

В это сложно поверить, но вам поможет лак для волос. Именно он способен предотвратить прилипание грязи на носки. Все, что вам нужно сделать – просто нанести на носки лак для волос и хорошо их высушить. Чтобы сделать все быстрее, вы можете воспользоваться феном — так ваши носки будут сухими быстрее.

Благодаря этой простой хитрости на ваших белых носочках сформируется защитный слой. Именно поэтому они будут оставаться чистыми гораздо дольше.

Ранее мы рассказывали, как нельзя использовать капсулы для стирки. Вы больше не будете допускать эти ошибки.