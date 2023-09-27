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Зачем на ручке сковороды и сотейника отверстие: мало кто использует его по назначению

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Отверстие на ручке сотейника
Отверстие на ручке сотейника. Фото pexels.com

Отверстие сделано не только для подвешивания посуды

Без сковороды и сотейника на кухне не обойтись. Эти предметы настолько привычны в обиходе, что многие и не задумываются, для чего на самом деле необходимо отверстие на ручке этой посуды.

На самом деле такая конструкция не случайна, как и петелька на ручке шампура, а сама выемка выполняет важные функции, облегчающие повседневную работу на кухне.

Одна из наиболее очевидных функций отверстия в рукоятке сковороды или ковшика — возможность повесить их на крючок. Благодаря этому экономится место на кухне, а сама посуда не соприкасается с другими предметами и не подвергается случайным царапинам. Благодаря постоянному доступу свежего воздуха она не ржавеет и служит намного дольше.

Но это не единственная функция петли.

Во время приготовления пищи возникает вопрос — где расположить ложку, которой перемешиваются продукты. Обычно приходится класть ее на край раковины, или ставить на рабочую поверхность специальную подставку, чтобы соус, жир и остатки продуктов не капали с ложки на столешницу.

Как раз отверстие в ручке и решает эту проблему. В выемке можно разместить ложку, которой перемешиваются продукты во время приготовления. Наглядно это показано на видео из TikTok.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на самом деле нужно использовать петельку на тележке в супермаркете. Оказывается, она имеет полезную функцию.

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#Посуда #Сковорода #Лайфхак