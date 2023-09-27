Плесень тут же исчезнет: какой подручный продукт распылить на герметик в ванной

Не спешите тратить деньги на агрессивные химикаты

В ванной комнате из-за высокого уровня влажности часто образуется грибок. Особенно страдает от плесени силиконовый герметик в душевой кабине, однако его легко очистить.

Чтобы избавиться от плесени, распылите на герметик в ванной один подручный продукт. Об эффективном лайфхаке рассказывает Express.

Так, вооружитесь перчатками, защитными очками, распылителем, чистыми тряпками и обычным уксусом. Жидкость нередко используется при уборке и станет эффективным чистящим средством для удаления плесени.

Сначала распылите уксус на герметик. Оставьте на 5 минут, а затем протрите. Чтобы добраться до самых труднодоступных мест, нанесите уксус на старую зубную щетку и аккуратно потрите углы. Снова промойте участок и промокните его чистой тканью, чтобы герметик быстрее высох.

Если плесень стойкая, то попробуйте еще одну хитрость. Оторвите немного туалетной бумаги и распылите на нее уксус. Поместите бумагу на силиконовый герметик и оставьте на несколько часов. Затем удалите бумагу, протрите поверхность мягкой зубной щеткой. В завершение тщательно промойте силикон и вытрите чистой губкой.

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