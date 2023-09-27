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Хитрость для выпечки: как просеять муку, чтобы ни крошки не упало на стол и пол

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Простая уловка, которая спасет от уборки муки
Простая уловка, которая спасет от уборки муки. Фото Depositphotos

Нужно просто взять кружку — и она сделает всю работу сразу

В любом рецепте с тестом, будь то вкусные пельмени или ароматный пирог, муку нужно просеять. Часто в результате этого процесса приходится тратить немало времени на уборку кухни.

Мука разлетается везде, она оседает на столешнице, фартуке, поверхностях бытовых приборов и даже на полу. К счастью, сообразительные кулинары давно догадались, как можно минимизировать беспорядки. Хитрым лайфхаком поделились на портале Pixelinform.

И сделать это очень просто. Кроме стандартных для просеивания муки и сита, понадобится любая кружка, кружка или стакан. Все, что вам нужно сделать – это пересыпать муку в чашку, и уже ее опрокинуть на сито.

После этого, не поднимая кружку, водите им по сетке, пока вся мука не окажется в миске. Так мука не будет разлетаться и будет сыпаться строго под сеткой.

Такая мелочь позволит значительно сэкономить силы и время, которые вы могли бы потратить на уборку разлетевшейся повсюду муки. Также мы рассказывали о хитрости, которая делает шарлотку особенно вкусной.

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#Уборка #Мука #Лайфхак