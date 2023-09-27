Зачем нужно класть влажные салфетки в стиральную машину: хитрость для дополнительной чистоты

Влажные салфетки помогут вам оптимизировать уход за домом

Уход за домом – задача непростая, однако зная некоторые хитрости эту задачу можно сделать менее утомительной. И сегодня мы хотим рассказать, как обычные влажные салфетки могут помочь вам облегчить стирку.

Как отмечает портал santeplus, влажные салфетки могут помочь эффективно очистить белье и избежать остатков ворса и волокон. Для этого вам нужно лишь добавить в барабан стиральной машины одну или две салфетки вместе с грязным бельем. Благодаря своему впитывающему эффекту салфетки позволят вам удалить все, что может прилипнуть к вашему белью.

Также стоит отметить, что влажные салфетки эффективно очищают кожаные диваны, удаляют с них пыль и придают блеск, делая мебель как новую. Однако перед уборкой, рекомендуется сначала протереть влажными салфетками небольшой участок дивана, чтобы проверить, не повредят ли они его.

Ну и не стоит забывать, что влажные салфетки позволят вам избавиться от пыли, пятен и грязи, заселивших ваш дом, и помогут всегда поддерживать его в чистоте

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