Разложите носки по всем углам: как быстро избавиться от влажности в доме

Этот лайфак избавит не только от сильной влажности в помещении, но и от неприятных запахов

Слишком высокая влажность воздуха в доме может способствовать развитию вредной для здоровья плесени и грибка. Также это приводит к запотеванию окон и зеркал. Предупредить возникновение излишней влажности можно организовав эффективную вентиляцию и частое проветривание помещений.

Если же нужно очень быстро избавиться от высокой влажности в комнатах, можно использовать домашние поглотители. Они не только избавят от этой проблемы, но и поглотят неприятные запахи. Все необходимые ингредиенты уже могут быть у вас дома.

Вам понадобятся рис и чай (подойдет даже ароматизированный). Каждый из этих ингредиентов прекрасно впитает влагу и неприятные запахи. А если чай ароматизированный, он еще и будет издавать приятный аромат. Просто соедините сухой рис и чай в пропорциях 2:1 и рассыпьте готовую смесь по льняным мешочкам. Вместо мешочков можно использовать хлопчатобумажные носки.

Крепко завяжите мешочки или носки и разложите их в тех местах, где хотите избавиться от влаги.

Ранее "Телеграф" делился советом, как выбрать зимнюю пижаму. Очень важно знать, какой материал будет лучше согревать холодными ночами.