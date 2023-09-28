Что произойдет, если оставить пищевую соду в холодильнике на ночь: результат невероятный

Вы точно будете пользоваться этим лайфхаком

Пищевая сода уже давно зарекомендовала себя не только как ингредиент для готовки, но и как многофункциональный и экологичный помощник во время уборки. И сегодня мы хотим поделиться с вами лайфхаком с содой, о котором некоторые хозяйки не знают, а зря.

Положите пищевую соду в холодильник на ночь, и вы будете поражены результатом, пишет портал santeplus. А все потому, что сода поглотит все неприятные запахи, которые могут исходить от еды.

Чтобы реализовать этот лайфхак, просто возьмите небольшую миску и насыпьте в нее около 30 г пищевой соды, поместите ее в холодильник и оставьте на ночь. На следующий день, как только вы откроете "хранителя продуктов", вы заметите, что неприятные запахи исчезли.

Учтите: как только холодильник снова начнет плохо пахнуть, вам необходимо будет заменить пищевую соду. Также следует отметить, что этот метод очень эффективен против легких и умеренных запахов и что при сильных запахах потребуется глубокая чистка холодильника.

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