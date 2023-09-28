Мыши в панике сбегут: гуманные способы борьбы с грызунами дома и в гараже

Простые, но очень эффективные методы прогнать мышей

Проблема с появлением мышей в доме, на даче или гараже повторяется ежегодно. Как только дни и ночи становятся холоднее, грызуны пытаются пробраться в теплые помещения, чтобы найти кров и еду. Несмотря на свои размеры мыши приносят очень много проблем: они поедают припасы, пачкают поверхности и могут быть переносчиками заболеваний.

Быстро избавиться от мышей в доме можно используя гуманные и домашние средства.

Самый простой способ избавиться от мышей — купить живоловку. Она позволяет поймать грызуна на приманку, но не убивать его, а выпустить на волю подальше от жилых домов.

Использование неприятных для мышей запахов — еще один метод, который отпугнет вредителей от вашего дома и гаража. Просто разложите по углам листья лаванды, мяты и томата, и мыши разбегутся. В качестве бонуса вы отпугнете этими ароматами и пауков.

Мыши не переносят запах лимона, мяты, ромашки. Смочите ватные диски ароматическими маслами этих растений и уксусом, а затем разложите в местах, откуда мыши могут проникать в дом. Также можно разрезать зубчики чеснока пополам и разместить их возле укромных уголков и щелей, через которые животные могут проникнуть внутрь.

Помимо использования отпугивающих методов, стоит также следить за тем, чтобы мыши вообще не приближались к вашему дому. Для этого плотно закрывайте контейнеры и мешки для мусора. Если вы заметили дыры в здании, оперативно их заделайте.

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