Полотенца будут выглядеть пушистыми и новыми: с какими подручными средствами их постирать

При стирке полотенец не спешите добавлять кондиционер, есть более удачная альтернатива

После нескольких стирок полотенца могут становится твердыми, однако с помощью маленьких хитростей вам удастся сохранить мягкость ткани. Просто добавьте в стиральную машину несколько подручных средств.

Если стирать полотенца с тремя особыми ингредиентами, то они будут выглядеть новыми и пушистыми. Об эффективном лайфхаке рассказывается в материале Express.

Во-первых, используйте альтернативу кондиционеру для белья. Это средство только ухудшает состояние волокон. Лучше добавлять в стиральную машину дистиллированный уксус. Подручный продукт смягчит ткань, не волнуйтесь, никакого запаха не остается.

Во-вторых, воспользуйтесь эфирным маслом, чтобы полотенца пахли свежестью. К примеру, помещение эфирного масла лаванды в отсек для моющего средства предотвратит появление затхлого и плесневелого запаха. Однако следите, чтобы в барабан не попали токсичные для домашних питомцев ингредиенты масел.

В-третьих, добавьте ложку пищевой соды при стирке полотенец. Натуральный дезодорант и очищающее средство помогает смягчить воду при стирке, поэтому требуется меньше порошка.

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