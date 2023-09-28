Окна будут чистыми даже после дождя: поможет вот какое средство

Одна хитрость поможет забыть о частом мытье окон

Тем, кто занимается уборкой известно, что после каждого прошедшего дождя с окон хорошо бы смывать потеки и налипшую грязь. Но о необходимости часто мыть окна можно забыть, если воспользоваться специальным методом.

Для этого не понадобятся магазинные средства, которые могут оставлять тонкий липкий слой на стекле. Вместо этого лучше использовать обыкновенный чай. Он сможет удалить липкий слой от бытовой химии на стекле и сделать окна сияющими.

Для приготовления средства понадобится очень крепкая заварка. Приготовьте ее, используя 4 пакетика чая на один стакан воды.

Пока чай будет завариваться и остывать, необходимо очистить окна от пыли. Для этого можно использовать смоченную в чистой воде мягкую тряпку. Затем протрите стекла крепким чаем. Работайте осторожно, не задевая пластиковые рамы.

Этот нехитрый раствор очистит окна и сделает их сияющими на длительный срок.

Если во время мытья окон заварка попала на пластик, или его нужно избавить от желтизны, используйте раствор на основе таблетки для посудомоечной машины. В 800 мл теплой воды растворить моющую таблетку. Полученную жидкость нанести на оконные рамы с помощью пульверизатора и оставьте. Спустя 20-30 минут нужно вымыть рамы чистой водой и обязательно насухо вытереть.

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