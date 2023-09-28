Хитрый трюк упростит глажку одежды: нужен один кухонный материал

С помощью необычного метода на глажку будет уходить минимум времени

Чтобы отутюжить вещи после стирки, необходимо потратить много усилий и времени. Однако небольшая хитрость с гладильной доской упростит этот процесс.

Необычный лайфхак ускорит глажку вещей. Вам понадобится лишь одни кухонный материал, пишет Express.

У нас уходит значительное время на то, чтобы разгладить складки на одежде. Даже мощный утюг не всегда справляется с задачей быстро. Но если вы провернете один странный, но эффективный трюк, то будете приятно удивлены.

Так, профессиональная уборщица и организатор Кэролайн Соломон (известная как Neat Caroline в TikTok) поделилась видео, который ускорит время, потраченное на глажку. Ключевой компонент, который вам потребуется, алюминиевая фольга, вероятно, такая используется вами для выпечки.

В ролике девушка просто кладет лист алюминия под текстильный чехол гладильной доски. Важно, что фольга лежала блестящей стороной вверх. Блогер уверяет, что такая уловка позволить вам утюжить вещи намного быстрее. Все потому, что алюминий является отличным проводником тепла, в итоге фольга внизу создаст эффект "второго утюга".

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