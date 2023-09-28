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Старое пятно на пуховике: как очистить сейчас, пока не пришли морозы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Старые пятна на пуховиках легко удалятся самодельными чистящими средствами Новость обновлена 28 сентября 2023, 18:49
Старые пятна на пуховиках легко удалятся самодельными чистящими средствами. Фото tkaner.com

Вам может пригодиться обычный бензин (сжигать ничего не нужно)

На пороге — наступление холодов, и это означает, что пришло время готовиться к сезонным морозам: запасаться теплой одеждой, в том числе пуховиками. Лучше начать этот процесс заранее, чтобы избежать возможных неудобств в последний момент. Ведь бывают ситуации, когда вам внезапно понадобится пуховик, а на нем зреет старое пятно.

Для того чтобы освежить свою верхнюю одежду, нет необходимости отправлять ее в химчистку, так как можно воспользоваться доступными средствами, такими как обычное моющее средство или нашатырный спирт. Об этом пишет ukr.media.

Как вывести старые пятна с пуховика

  • Малозаметные пятна

Нанесите несколько капель моющего средства на губку и аккуратно протрите им загрязненное место. Затем тщательно вымойте пятно чистой влажной тряпкой и дайте ему высохнуть.

  • Жирные пятна

Нагрейте пятно паром, затем нанесите немного бензина на тряпку и тщательно протрите загрязнение. После этого посыпьте место, где находилось пятно, содой или порошковым мелом, оставьте на 1-2 минуты, а затем потрясите пуховик, чтобы избавиться от излишков.

Как приготовить универсальное чистящее средство от пятен

Смешайте немного нашатырного спирта с водой и добавьте моющее средство. Тщательно перемешайте, чтобы получить густую пену, и затем обработайте этой пеной загрязненные участки ткани.

Также можно воспользоваться стеклоочистителем. Для этого нанесите средство для мытья окон на пятно, а затем аккуратно протрите его сухой губкой или салфеткой.

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#Пятна #Стирка #Лайфхак #Загрязнения #Пуховик