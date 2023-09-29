"Шуба" будет еще вкуснее: один ингредиент превратит салат в фантастическое блюдо

Близкие сначала удивятся, но быстро съедят

На календаре осень и это время сезонных блюд. Одним из самых популярных салатов является селедка под "Шубой". Ее готовили еще наши мамы и бабушки. Рецептов приготовления этого блюда существует очень много: одни кулинары исключают из салата определенные ингредиенты, другие наоборот — добавляют. Кто-то подает в глубокой тарелке салат, а кто-то как закуску в виде рулета.

Чтобы салат получился вкусным, не нужно обладать особыми навыками в кулинарии. Достаточно отварить все овощи, порезать либо натереть на терку и выложить слоями на тарелку. Каждый слой необходимо смазывать майонезом или соусом по собственному вкусу. Но хозяйки прибегают к определенным уловкам, чтобы сделать это простое блюдо еще вкуснее. Вместе с Uaportal расскажем, как улучшить вкус блюда с помощью одного секретного ингредиента. Вкус блюда точно будет незабываемым.

Как улучшить вкус блюда

В этом вам поможет сливочное масло, которое должно быть максимально холодным. Его нужно натереть на терку и в таком виде быстро добавить в сельдь. Уже потом можете накрывать его овощами.

Именно с добавлением незначительного количества твердого сливочного масла селедка под "Шубой" получится идеальной на вкус. Такой салат удивит близких и гостей.

Рекомендуем приготовить необычную "Шубу" с огурцами и зеленою по рецепту "Телеграфа". Разнообразить "шубное" меню невероятно просто!