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Больше не будете морочиться: трюк, как расправить синтепон в куртке быстро

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Расправить утеплитель в куртке легко Новость обновлена 29 сентября 2023, 08:15
Расправить утеплитель в куртке легко. Фото boilervdom

Нередко после стирки синтепон сбивается в комки

Выстирали синтепоновую куртку, а наполнитель сбился в комки? Эта ситуация может привести к тому, что в холодную погоду ваша любимая одежда перестанет обеспечивать достаточное утепление. Ведь синтепон, равномерно распределенный по всей куртке, служит хорошей воздушной прослойкой и утеплителем.

Что делать, если наполнитель в одежде потерял объем? Как вернуть изделию первоначальную мягкость и удобство? Как пишет protkan, есть простой и эффективный совет, с помощью которого вы сможете быстро решить эту неприятную ситуацию.

Наиболее часто синтепон может испортиться из-за неправильно подобранного режима стирки, отжима и последующего процесса сушки одежды. Если утеплитель нарушил свою структуру, то это приводит к заметному снижению теплоизоляционных свойств одежды.

Как расправить синтепон в куртке

  1. Возьмите обычную выбивалку, которой вы выбиваете ковры.
  2. Повешайте куртку на плечики, желательно, чтобы она была немного влажной.
  3. Застегните все молнии, застежки и пуговицы на одежде.
  4. Осторожно и равномерно пройдитесь выбивалкой по куртке, особенно обратив внимание на места, где синтепон может быть смят.
  5. Подвесьте вещь в расправленном виде для досушки.

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#Куртки #Лайфхак #Пуховик #синтепон