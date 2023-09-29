Не оставите ни шанса: как очистить микроволновку от жира и грязи с помощью лимона

Этот простой способ нужно взять на вооружение

Очистка микроволновки может быть ужасной задачей — это одно из самых грязных мест на кухне. Ранее мы рассказывали, как приготовить из подручного средства чудо-раствор для уборки всего дома, а сегодня остановимся на очистке этого кухонного прибора.

Портал Woman And Home предлагает простой способ, как справиться с этой задачей. Для этого нужен лимон и несколько предметов.

Как помыть микроволновку в домашних условиях — лайфхак

Вам понадобится:

лимон;

посуда для микроволновки;

бумажные полотенца;

салфетка или губка из микрофибры;

вода.

Наполните емкость водой примерно до половины, разрежьте лимон пополам и выжмите немного сока в воду. Затем поместите туда половинки лимона, для большего эффекта разрежьте их на дольки.

Включите микроволновку примерно на 5 минут — этого времени хватит, чтобы микроволновая печь наполнилась лимонным паром. Однако вам может потребоваться больше или меньше времени в зависимости от размера микроволновки, уровня ее мощности и размера посуды, которую вы используете. Рекомендуется выключить прибор, когда вода закипит. Не открывайте дверцу сразу — подождите минимум 5 минут, чтобы пар воздействовал на присохшие загрязнения.

Начните чистить губкой с верха и боков, а в последнюю очередь обработайте дно прибора, на которое с них упадет грязь. Также обработайте все углы, где могла скопиться грязь, и протрите начисто бумажными полотенцами. Если есть трудно удаляемые стойкие пятна грязи, окуните кухонное полотенце в воду с лимонным соком и потрите его, пока пятно не будет полностью удалено.

Раньше мы рассказывали, как с помощью цитрусовых можно избавиться от неприятного запаха в холодильнике. Этот способ рекомендуют все опытные хозяйки.