Эти ошибки портят одежду: что не рекомендуется делать во время стирки

Чтобы вещи хорошо выглядели и долго служили, их важно правильно стирать

Стирка — обычная часть домашней рутины. Когда скапливается определенное количество грязного белья, его бросают в стиральную машину, а после сушат, гладят и отправляют в шкаф.

Но выполняя эту нехитрую работу некоторые пользователи стиральных машин допускают ошибки. Внесение изменений в привычный процесс стирки может повлиять на внешний вид одежды и на срок ее службы.

О самых распространенных, но вредных ошибках при стирке по мнению экспертов по химчистке пишет Apartmenttherapy.

Игнорирование мешков для стирки белья

Бюстгальтеры, нижнее белье и другие деликатные вещи нуждаются в дополнительном уровне защиты, чтобы структура ткани оставалась неповрежденной. Поэтому при стирке таких вещей необходимо использовать специальные сумки и мешки.

Стирка тяжелой и легкой одежды вместе

Еще одна распространенная ошибка — не отделять тяжелую одежду от легкой во время стирки. Более крупные предметы одежды могут испортить небольшие деликатные вещи.

Выбор неправильной температуры воды

Слишком сильное воздействие горячей воды может со временем привести к выцветанию цветов и даже к усадке ткани. Выбирайте ту температуру, которая указана на этикетке. Если нет уверенности, какую температуру выбрать, лучше выбрать пониже.

Застегнутые пуговицы

Если оставить рубашку застегнутой в стирке, можно повредить пуговицы и петлицы. Этого преждевременного износа можно избежать, если добавить дополнительный этап — расстегивать одежду перед стиркой. Молнии на брюках перед стиркой также нужно расстегивать.

Сортировка по цвету

Наверное все знают, что нельзя стирать вместе темное и светлое белье. Но на практике некоторые люди игнорируют процесс сортировки одежды и делают это зря. Любая из вещей может полинять и испортить другое белье в барабане. Специалисты рекомендуют сортировать одежду на светлую, среднюю и темную стопки, а затем стирать каждую отдельно.

Пересушивание одежды

После завершения цикла стирки многие перемещают свои вещи в сушилку, а затем ждут звукового сигнала об окончании цикла. Оказывается, это ошибка. Сушка одежды в течение полного цикла может испортить натуральные волокна ткани. Специалисты рекомендуют сушить одежду на 80 процентов, а затем доводить до полного высыхания на веревке.

Сушка нижнего белья

Нижнее белье и одежду из деликатных тканей лучше не сушить в машинке. Спортивная одежда также не подходит для сушки в сушилке. Высокая температура ослабляет волокна одежды, в результате чего эластичные ткани теряют эластичность и форму.

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