Фактор, о котором забывают кулинары: почему плесневеет варенье в банках

Каждый находил дома такую баночку

Вкусное варенье – любимая заготовка многих. Зимой так прекрасно открыть баночку и полакомиться вместе с тоненькими блинчиками или просто с хлебом.

Но каждый хоть раз сталкивался с такой проблемой, как плесень в варенье. Не все сразу решаются выбросить испорченную банку. При том, что употребление плесени способно вызвать множество серьезных заболеваний. Вместе с ProstoWay определяем причины, по которым в банке может появиться плесень.

Плесня, уже появившаяся в банке с консервацией, может прожить там не один год. Варенье с грибковым образованием нежелательно употреблять. Если вы нашли плесень в банке с вареньем, это может означать:

что при приготовлении варенья его недостаточно долго варили, и именно это создало условия для появления плесени;

была использована неправильная пропорция ягод и сахара или был нарушен рецепт или технология;

плохая обработка банки или упаковочных материалов, недостаточная стерилизация.

Иногда бывает, что банки простерилизованы хорошо, и варенье достаточно проварено, но чтобы их совместить, то есть, чтобы наложить варенье в банки, была использована нестерилизованная ложка или половник — такие детали тоже следует учитывать. Также мы рассказывали, как приготовить домашнее вино из винограда.