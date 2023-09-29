Вы точно этого не знали: как избавиться от тараканов с помощью зубной пасты

Это идеальная альтернатива токсичным веществам.

В списке самых нежелательных насекомых, которые могут поселиться в вашем доме, — конечно же находятся тараканы. Эти вредители зачастую появляются очень неожиданно и быстро, а вот избавиться от них — задача не из простых. К счастью, есть действенные лайфхаки, которые могут помочь.

Кто бы мог подумать, но спасти положение и избавить вас от этих насекомых может тюбик зубной пасты, пишет портал santeplus. В качестве бонуса этот вариант борьбы с вредителями доступен каждому и стоит недорого.

Как вывести тараканов из дома зубной пастой

Некоторые виды зубных паст содержат буру – мощное средство для отбеливания зубов. Также этот ингредиент является отличным средством против тараканов, поскольку его состав аналогичен борной кислоте. Таким образом, эта зубная паста вполне способна убить тараканов.

Однако для этого этим насекомым придется приблизиться к ней и съесть ее. Но их это не привлечет: паста должна смешиваться с более привлекательными приманками, например, с едой. Поэтому необходимо наносить зубную пасту на пищу, против которой тараканы не могут устоять. Постарайтесь разбросать ее по местам, где они появляются чаще всего.

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