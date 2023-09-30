Избавиться от запаха сигарет на одежде можно не стирая ее: хитрости ушлых домохозяек

Эти советы помогут вам сэкономить моющие средства и электроэнергию

К сожалению, быстро избавиться от сигаретного запаха непросто. Да и, как правило, чтобы решить эту проблему и вернуть приятный запах белью, многие выбирают решение постирать вещи в стиральной машине. Однако это не всегда рекомендуется, если одежда очень деликатная. К счастью ушлые домохозяйки знают несколько эффективных лайфхаков.

Чтобы сократить расходы и избежать постоянного использования машины, воспользуйтесь этими умными советами по устранению запаха сигарет. Это лучшие способы избавиться от надоедливого аромата, пишет портал santeplus.

Как вывести запах табака с вещей без стирки

Используйте уксус

В тазу смешайте горячую воду со стаканом уксуса. Затем поднесите одежду поближе, чтобы она могла впитать пар от смеси. Вы будете приятно удивлены, увидев через несколько минут, что раствор полностью устранил все запахи.

Используйте пищевую соду

Положите одежду в герметичный пластиковый пакет (мешок для мусора подойдет) и насыпьте туда полстакана пищевой соды. Энергично встряхните пакет, чтобы порошок равномерно распределился внутри, и оставьте все за ночь. На следующий день достаньте одежду из пакета и щеткой удалите остатки средства.

Используйте водку

Вам понадобится бутылка с распылителем. В зависимости от размера емкости добавьте примерно три части воды на крышку водки. Затем опрыскайте одежду и вуаля!

Ранее мы писали, как убрать затхлый запах в доме. Поделились полезным лайфхаком с апельсином.