Не тратьте лишние деньги на химикаты: три чудо-способа, как прочистить засорившуюся раковину

Засорившуюся канализацию необходимо срочно "лечить"

Чтобы прочистить раковину, всегда разумнее использовать самодельное чистящее средство, которое является более экологичным и экономичным подходом. Другие растворы на основе химикатов остаются потенциально токсичными и не всегда рекомендуются.

Тем более, что натуральные продукты, которые чаще всего всегда есть в наших домах, обладают не менее эффективным действием, пишет santeplus. А в добавок, они еще и безвредные и безопасные.

Как прочистить засор в раковине

Сода и уксус

Вам понадобится: кипящая вода, ½ стакана пищевой соды, чашка, ведро, пробка для раковины и ½ стакана уксуса. Первое, что нужно сделать, — это слить как можно больше воды из раковины, чтобы она была максимально пустой. Затем вылейте в канализацию кастрюлю с кипящей водой, сняв пробку раковины, а затем налейте в нее ½ стакана соды. Дайте средству постоять несколько минут, пока пищевая сода подействует на засор, затем налейте в трубу ½ стакана уксуса, закройте пробкой раковину и дайте подействовать уксусу.

Средство для мытья посуды и горячая вода

Нагрейте в кастрюле 2 литра воды, затем добавьте две столовые ложки жидкого мыла и вылейте полученный раствор в канализацию.

Соль и горячая вода

Вылейте полстакана соли в засорившуюся канализацию, а затем залейте 2 литрами кипятка. Затем промойте горячей водой из-под крана.

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