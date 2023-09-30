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Не тратьте лишние деньги на химикаты: три чудо-способа, как прочистить засорившуюся раковину

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Все эти методы эффективны против умеренных засоров Новость обновлена 30 сентября 2023, 11:13
Все эти методы эффективны против умеренных засоров. Фото santeplusmag.com

Засорившуюся канализацию необходимо срочно "лечить"

Чтобы прочистить раковину, всегда разумнее использовать самодельное чистящее средство, которое является более экологичным и экономичным подходом. Другие растворы на основе химикатов остаются потенциально токсичными и не всегда рекомендуются.

Тем более, что натуральные продукты, которые чаще всего всегда есть в наших домах, обладают не менее эффективным действием, пишет santeplus. А в добавок, они еще и безвредные и безопасные.

Как прочистить засор в раковине

  • Сода и уксус

Вам понадобится: кипящая вода, ½ стакана пищевой соды, чашка, ведро, пробка для раковины и ½ стакана уксуса. Первое, что нужно сделать, — это слить как можно больше воды из раковины, чтобы она была максимально пустой. Затем вылейте в канализацию кастрюлю с кипящей водой, сняв пробку раковины, а затем налейте в нее ½ стакана соды. Дайте средству постоять несколько минут, пока пищевая сода подействует на засор, затем налейте в трубу ½ стакана уксуса, закройте пробкой раковину и дайте подействовать уксусу.

  • Средство для мытья посуды и горячая вода

Нагрейте в кастрюле 2 литра воды, затем добавьте две столовые ложки жидкого мыла и вылейте полученный раствор в канализацию.

  • Соль и горячая вода

Вылейте полстакана соли в засорившуюся канализацию, а затем залейте 2 литрами кипятка. Затем промойте горячей водой из-под крана.

Ранее мы писали, как просто почистить раковину из нержавейки. Также "Телеграф" рассказывал, что залить в сток раковины, чтобы она больше не воняла.

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#Лайфхак #Засорение