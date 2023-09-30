Продукты надолго останутся свежими: хитрый трюк с чесночной шелухой

Неожиданное использование чесночной шелухи

Многим известно, что луковую шелуху можно использовать в качестве красителя для яиц к Пасхе, или в качестве подкормки на огороде. А вот чесночная шелуха считается отходом. Ее отправляют в мусор, или компостную яму. Хотя на самом деле чесночные очистки обладают практичным свойством.

Любители чеснока знают, сколько шелухи остается после очистки. И для нее есть полезное применение. Небольшая хитрость с этим продуктом поможет сэкономить время, деньги и минимизировать бесполезные отходы.

Чесночная кожура представляет особую ценность, если нужно значительно продлить свежесть овощей и фруктов, хранящихся дома. Если вы хотите сэкономить время и реже ходить за продуктами, воспользуйтесь удивительным трюком. Соберите горсть чесночных корок и посыпьте ими овощи и фрукты, которые вы храните в кладовке или холодильнике. Это замедлит процесс старения и гниения продуктов.

Есть еще одна отличная идея использовать чесночную кожуру. Приготовьте натуральный спрей, который убережет растения от различных вредителей.

Для усиления эффекта смешайте чесночную и луковую шелуху, поместите в кастрюлю и залейте водой. Варите на слабом огне 20 минут. Когда отвар остынет, перелейте его в опрыскиватель и обработайте им пораженные растения. Этот домашний препарат поможет против тли и паутинного клеща, способных уничтожить урожай. Опрыскивайте их регулярно два раза в неделю, и проблема исчезнет в кратчайшие сроки.

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