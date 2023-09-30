Утюг и "стиралка" не понадобятся: как легко разгладить и освежить вещи

Находчивая домохозяйка нашла способ облегчить рутину

Социальные сети стали неиссякаемым источником домашних хитростей. Некоторые домохозяйки нашли в TikTok нишу, где демонстрируют свои обширные знания в этой области. Одна из таких блогеров поделилась рецептом средства, которое помогает без утюга разгладить складки на одежде и освежить ее.

Для приготовления специального средства понадобится 200 миллилитров дистиллированной воды (водопроводная вода не подойдет), 100 миллилитров 96% спирта, два колпачка ополаскивателя для белья и немного кукурузного крахмала.

Использование последнего компонента может удивить, но ранее крахмал традиционно использовался для облегчения глажки и устранения затхлого запаха.

Смешайте все компоненты и перелейте в емкость с распылителем. Пользоваться полученным средством очень просто. Достаточно распылить его на вещь, а затем провести по ней рукой. Складки исчезнут.

Конечно эта жидкость не справится с сильными заломами на джинсах или льняной ткани. Но хорошо выручить, если нужно освежить и придать опрятности слегка помятой вещи.

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