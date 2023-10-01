Зачем в раковине второе отверстие: почти никто не знает ответ
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Многие бытовые вещи, которые окружают нас с детства, мы принимаем как данность. Например, большинство современных раковин на кухне или в ванной имеют второе отверстие, расположенное часто под краном, или сбоку.
Мы вряд ли задумывались о предназначении этого отверстия. Вместе с Sante Plus расскажем, зачем оно нужно.
Зачем нужно второе отверстие в раковине на кухне или в ванной
Главным является отверстие на дне раковины. Оно соединено с сифоном, где оседает мусор и все остальные отходы нашей жизнедеятельности.
Если же слив забьется, а вы забудете закрыть воду, она начнет литься через край. Чтобы этого не произошло, в вашей раковине есть это самое второе отверстие. Он называется отверстием переливной дренажной системы или переливным отверстием и не дает воде вытекать. Когда ваша раковина наполняется из-за того, что сливные трубы забиты или поток воды слишком силен, чтобы слить его в канализацию, второе отверстие приходит на помощь.
Однако не стоит всегда полагаться именно на это дренажное отверстие. Оно может также забиться и не успеть спустить воду при необходимости.
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