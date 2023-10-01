От плесени на стенах не останется и следа: вот чем ее нужно обработать

Бороться с плесенью нужно оперативно

С приходом осени, наступлением холодов и сырости становится актуальна проблема с появлением плесени. Кроме того что черные стены выглядят не эстетично, плесень еще и чрезвычайно опасна.

При первых появлениях на стене черного или серого налета нужно как можно скорее удалить его и обязательно обработать поверхность. Для этого можно использовать не только покупные средства, но и те, которые есть дома.

Плесень не появляется без причины. Наиболее распространенной причиной появления грибка на стенах является плохая вентиляция. Когда в помещении нет воздухообмена, создаются идеальные условия для развития плесени. Чрезмерная влажность также способствует росту грибка. Чаще он появляется в недостаточно отапливаемых помещениях и на кухне, где температура выше, чем в других помещениях.

Как эффективно бороться с плесенью

Уксус. Налейте уксус в распылитель и разбрызгайте его на выбранный участок. Неприятный запах быстро исчезнет, ​​а рост плесени будет остановлен.

Перекись водорода – смесь перекиси водорода и воды в соотношении 1:1 также поможет бороться с плесенью на стене. К тому же это средство оказывает бактерицидное действие.

Паста из поваренной соли. Она обладает противогрибковыми свойствами. Для приготовления пасты смешайте соль с водой. В результате получится удобная в нанесении паста, которую нужно нанести на очаги плесени.

Все эти средства — лишь один шаг к борьбе с плесенью. С появлением грибка нужно бороться основательно. Наладить нормальную работу вентиляции в помещении и следить за уровнем влажности.

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