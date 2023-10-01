Всего одна дешевая вещь утеплит ваш дом: удержит тепло "на замке"

Этот лайфхак обойдется вам в копейки

Предстоящая зима может стать для жителей Украины не проще, чем в прошлый год. Поэтому уже сейчас многие размышляют о том, как самостоятельно улучшить теплоизоляцию своего жилья.

Издание Express предложило простой лайфхак, который поможет сохранить тепло в вашем доме или квартире в холодное время года. Для этого необходимо приобрести бюджетную по цене вещь, учитывая, что оно прослужит долгое время.

Чем и как утеплить дом

Для максимизации выходящего тепла от радиатора рекомендуется установить за ним фольгу. Самоклеящаяся радиаторная пленка является наиболее удобным вариантом для этой цели. Эта простая хитрость поможет сохранить более высокую температуру в помещении, отражая тепло обратно в комнату и предотвращая его утечку через стены.

Использование фольги для утепления — это экономически выгодное решение. При этом нет необходимости тратиться на доставку, так как ее можно легко принести домой самостоятельно. Это гораздо более бюджетный вариант, чем установка нового котла или покупка обогревателя. Уже после первого месяца использования этого метода вы заметите, что расходы на коммунальные платежи немного снизились, особенно для тех, у кого установлена автономная система отопления.