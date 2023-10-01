Как очистить плесень со всей стиральной машинки: 4 шага

Делайте это каждый месяц — и у плесени не будет шансов

С течением времени внутри стиральной машины может возникнуть неприятный запах, но есть один полезный совет, который поможет его избежать. Тем не менее самым эффективным способом предотвратить эту проблему является регулярная профилактика – чистка внутренних поверхностей стиральной машины. Теплая вода, загрязнения и бактерии, находящиеся на одежде, остатки моющих средств и смягчителей для белья создают идеальные условия для развития плесени.

Существует множество средств для очистки внутренней части барабана вашей стиральной машины, но, как сообщает издание Express, можно обойтись без использования агрессивных химических продуктов и воспользоваться обычными доступными средствами, такими как уксус и пищевая сода.

Как избавиться от плесени в стиральной машине

Для приготовления раствора возьмите примерно 500 граммов соды. Равномерно распределите ее внутри барабана и запустите стирку на самой высокой температуре. Чтобы очистить труднодоступные участки, используйте старую зубную щетку, нанеся на нее небольшое количество моющего средства для посуды. Если на резиновом уплотнении обнаружена плесень, смочите бумажное полотенце в уксусе, покройте им пятна и оставьте на 15 минут. Для удаления известкового налета из ящика для порошка, воспользуйтесь старой зубной щеткой и смесью моющего средства и уксуса. Убедитесь, что лоток полностью высохнет, прежде чем возвращать его в машинку.

Ранее мы писали, как убрать плесень в лотке стиральной машины. Всего 5 минут — и отсек для порошка будет идеально чист.