Чайник будет блестеть: какой подручный продукт быстро удалит накипь

Для лайфхака с чайником потребуется средство, которое найдется в вашем доме

В чайнике регулярно накапливается известковый налет и образуется накипь. Однако с помощью одного подручного средства вы без лишних хлопот вернете прибору блеск и чистоту.

Чтобы очистить чайник от налета и накипи, воспользуйтесь простым, но эффективным лайфхаком. Об этом пишет Express.

Так, накипь в чайниках возникает из-за жесткой воды. Вы легко распознаете ее по белому меловому слою на дне прибора. Такая проблема может плохо повлиять на вкус ваших напитков. Кроме того, налет в чайнике увеличивает энергопотребление, так как прибору приходится работать усерднее. В результате ваши эксплуатационные расходы вырастут, что нежелательно.

Избавиться от известкового налета в чайнике поможет предмет домашнего обихода, который обойдется дешево или, не исключено, уже стоит на вашей кухонной полке. Речь идет о пищевой соде. Мягкий абразив отлично подходит для использования в бытовой технике, поскольку не оставляет царапин.

Как убрать накипь в чайнике:

Вылейте воду из чайника. Насыпьте пищевую соду. Влейте чистую питьевую воду поверх соды, однако должно достаточно места, чтобы вода пузырилась и шипела. Закипятите. Оставьте чайник остывать примерно на 10 минут с открытой крышкой. Вылейте воду – чайник внутри будет блестящим, а на накипь и налет не останется и намека. Дважды вскипяти чайник, чтобы избавиться от остатков пищевой соды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать налет с крана, который тоже страдает от жесткой воды. На помощь придет ловкий метод.