Как очистить мягкую мебель без соды и порошка: мало кто знает про это средство

Натуральное средство от неприятного запаха, пятен и пыли на диванах и креслах

С вопросом, как эффективно, но легко почистить мягкую мебель, сталкивался почти каждый. Диван и кресло — одни из самых часто используемых предметов мебели. И закономерно на них появляются пятна, засаленность и оседает пыль.

В случае появления сильных загрязнений лучше всего воспользоваться услугами химчистки. А вот несильные пятна и пыль можно вывести самостоятельно. Часто для этого применяют соду. Но вместо нее можно использовать другие продукты, которые можно найти в кухонном шкафу.

Для приготовления средства для чистки мягкой мебели понадобится литр воды, 1 чайная ложа корицы, 6 лавровых листиков среднего размера.

Все компоненты нужно смешать и поставить на огонь, довести до кипения и проварить 20 минут. Затем нужно снять средство с огня и подождать пока оно остынет.

В полученном растворе нужно смочить губку и протереть загрязнения на мягкой мебели. После этого средства несильные пятна исчезнут, а вместе с ними исчезнет и неприятный запах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о способе мытья окон с чайной заваркой. Благодаря этому средству пыль и грязь долго не оседают на стекла.