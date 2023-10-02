Даже самое старое сало будет как свежее: за этот трюк будут драться все

Никто не догадается, что сало залежалось

Сало – это настоящая украинская закуска, прекрасное дополнение к праздничному столу и вкусное угощение на каждый день. Его любят в разных видах – как свежим, так и копченым или жареным.

Но иногда бывает, что сало лежит в холодильнике достаточно долгое время, мы не успеваем его доесть и продукт залеживается. Старое сало выглядит неаппетитным. Вместе с Рixelinform расскажем об одной кулинарной хитрости, которая позволит освежить даже самое твердое сало. Вы вернете свежесть продукта без всяких усилий.

Как вернуть свежесть сала

Конечно, можно пропустить продукт через мясорубку вместе с чесноком и получить отличный шпик. Но если хочется насладиться обычным салом, то предлагаем действовать следующим образом.

Сало разморозьте и нашинкуйте мелкими и одинаковыми кусками. Сложите их в кастрюлю, залейте водой и добавьте по желанию любимые специи и травы. Поставьте кастрюлю с салом на плиту, нагрейте на слабом огне в течение 20 минут.

Через указанное время извлеките сало из воды, дайте ему остыть и обсушите. Отправьте продукт в холодильник для хранения.

Можете не переживать – сало после этой процедуры не сварится, оно только станет более мягким. Самое главное – нагревать на медленном огне и следить, чтобы вода не закипела.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как долго можно хранить сало в морозилке. Эти правила вам точно понадобятся.