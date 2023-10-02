Пауки и другие насекомые не приблизятся к дому: поможет всего одна приправа

Рассыпьте в доме ароматную приправу и насекомые больше не страшны

С наступлением холодов и сырости многим совсем не хочется показывать нос на улицу. Укрыться в теплом и сухом месте стремятся и различные насекомые. Они пытаются любыми способами пробраться в помещение, чтобы переждать там зиму.

Никому не понравится нашествие пауков, мошек и муравьев в квартире или доме. Конечно же в магазине можно приобрести одно из множества сильнодействующих средств от противных насекомых, но не всегда применение ядовитых веществ уместно. Тем более можно отдать предпочтение нетоксичному средству, которое точно не навредит жильцам. В этом случае на помощь придет корица.

Ароматная приправа обладает репеллентными свойствами. Комары, пауки и другие насекомые не переносят запах корицы.

Для борьбы с насекомыми советуют рассыпать корицу в уголках, где чаще всего можно встретить непрошенных гостей — возле входной двери, на подоконниках, на балконе и т.д.

Вместо молотой приправы можно использовать масло корицы. Перед применением его нужно смешать с водой в соотношении 1 к 10 и нанести на участке, где могут встретиться насекомые.

С осенним нашествием мышей также можно бороться с помощью ароматов. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие запахи не переносят грызуны.