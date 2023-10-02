Никогда не кладите пять предметов в стиральную машину: останетесь без любимых вещей

Чтобы не повредить вещи, помните о простых правилах стирки

Стиральная машина – главный помощник в любом доме, однако не стоит помещать в нее все. Некоторые вещи испортятся, если допустить ошибку при стирке.

Стоит помнить о пяти предметах, которые нельзя класть в стиральную машину. Об этом пишет Express.

Монеты и ключи

Конечно, специально никто не станет засовывать эти предметы в стиральную машину, однако они могут попасть туда вместе с вещами. Не забудьте перед стиркой проверить карманы, иначе металл повредит сливной насос и поцарапает внутреннюю часть прибора.

Галстуки

Такие ткани, как шелк и шерсть, могут потерять форму после стирки и испачкать другую одежду во время процесса. Такие изделия лучше очищать вручную или отдавать профессионалам.

Расстегнутые вещи

Молнии и пуговицы могут застрять в стиральной машине. Чтобы предотвратить подобное, обязательно застегивайте все вещи перед тем, как загрузить барабан. К слову, одежда с блестками и драгоценными камнями особенно деликатна, декор может отвалиться во время стирки, так что лучше не помещать такие вещи в машинку.

Детская одежда

Из-за размера детскую одежу легко зацепить или запутать внутри машины. Рекомендуется складывать такого типа вещи в небольшие сетчатые мешочки для стирки. Простое правило предотвратит попадание детских вещей в дренажные отверстия внутри прибора, но обязательно время от времени проверяйте фильтр на наличие подобных предметов.

Нижнее белье

Стирка бюстгальтеров в стиральной машине может не удасться. Застежки рискуют повредить бак и порвать другие вещи. Кроме того, автоматическая очистка не гарантирует сохранение первоначальной формы изделия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ошибки ломают стиральную машину. Навредить может как перегруз, так и слишком большое количество порошка.