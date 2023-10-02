Исчезнет даже самая старая плесень: лайфхак с туалетной бумагой

Этот метод поможет легко избавиться от черной плесени на герметике в ванной

Из-за повышенной влаги, отсутствия нормальной вентиляции и перепадов температуры в ванной комнате часто образуется плесень. Характерный черные пятна первым делом появляются на герметике, которым обработаны швы ванной или душевой кабины.

Если с поверхности плитки удалить плесень не так уж и сложно при правильном подходе. А вот с герметика плесень так просто не смывается. Но ситуацию можно исправить с помощью уксуса и туалетной бумаги, пишет Express.

Для удаления плесени понадобится уксус. Работать лучше всего в резиновых перчатках. С помощью пульверизатора необходимо распылить уксус на пораженный плесенью герметик и оставить на 5 минут. Затем нужно протереть загрязнение тряпкой. Для очищения труднодоступных мест используйте старую зубную щетку. Очищенные швы необходимо промыть чистой водой и вытереть герметик насухо.

Если плесень на герметике появилась очень давно, нужно действовать немного иначе. Оторвите кусок туалетной бумаги и пропитайте его уксусом. Затем прижмите бумагу к силиконовому герметику и оставьте на несколько часов. По прошествию времени снимите бумагу, протрите поверхность щеткой и промойте водой. Вся плесень исчезнет без следа.

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