Джинсы будут чистыми без стиральной машины: два ловких трюка

Если джинсы не сильно загрязнились, то не спешите их класть в стирку

Джинсы – базовый элемент в любом гардеробе. При очистке этой вещи вручную или в стиральной машине нужно помнить о ряде правил, но иногда джинсы достаточно просто освежить.

Чтобы джинсы снова стали чистыми и свежими, попробуйте два неожиданных, но эффективных лайфхака. Вы сможете обойтись без стиральной машины и порошка, пишет Express.

Лайфхак №1. Заморозка

Во-первых, попробуйте заморозить джинсы. Если на ваших джинсах нет видимых загрязнений, но их нужно освежить, поместите вещь в запечатанный пластиковый пакет и поставьте на ночь в морозильную камеру. Холод поможет устранить запахи. Странный лайфхак удивит отличным результатом.

Лайфхак №2. Спрей для освежения ткани своими руками

Во-вторых, вы можете приготовить спрей для освежения ткани самостоятельно. Для этого нужно смешать в пульверизаторе равные части воды и уксуса. Слегка опрыскивайте джинсы, чтобы вернуть им свежий вид между стирками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при стирке джинсов важно сохранить цвет изделия. Для этого перед тем, как класть вещь в барабан стиральной машины, следует замочить джинсы с особым средством.