Оттереть ржавчину поможет популярный соус: странный, но действенный трюк

Не спешите тратить деньги на бытовые средства, найдется неожиданная альтернатива для борьбы с ржавчиной

На металлических предметах, включая садовые инструменты, часто может появляться ржавчина, однако ее просто убрать. Проблему решит один неожиданный, но эффективный лайфхак.

Чтобы убрать ржавчину с металла, попробуйте воспользоваться популярным соусом. О действенном трюке, который получил много положительных отзывов в сети, пишет Express.

Удалить следы ржавчины с металлических приборов за считанные секунды можно с помощью известного всем продукта, а именно кетчупа. Метод может показаться странным, но даст отличный результат. Однако нужно не просто нанести соус на ржавые участки с помощью губки, а использовать дополнительный инструмент – фольгу.

Как убрать ржавчину с металлических предметов? Для очистки металла от ржавчины выполните несколько простых шагов. Сначала налейте соус ржавый металл, затем скомкайте кусок фольги и протрите ею поверхность. Все грязные участки быстро станут чистыми и блестящими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью подручных средств уничтожить плесень в доме. Выручит необычный лайфхак с туалетной бумагой.