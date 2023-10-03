Микроволновка не понадобиться: как быстро разморозить мясо

Кто бы мог подумать, что все так просто

Мясо всегда присутствует на нашей кухне. С ним мы варим потрясающие борщи, готовим самые разнообразные котлеты и даже печем выпечку. Некоторое количество замороженного мяса есть в морозилке у любого опытного кулинара. И если с вопросом, как быстро разморозить курицу, мы разобрались, то что делать с другими видами мяса:

К сожалению, размораживание мяса естественным путем — очень долгая затея. Безусловно, можно использовать микроволновую печь. А вот что делать тем, у кого ее нет, расскажет "Мета".

Как быстро разморозить мясо

Ни в коем случае нельзя размораживать мясо в горячей воде. В этом случае опасные бактерии на его поверхности начнут активно размножаться. Есть другие, более простые и безопасные способы быстрой разморозки мяса.

Разморозить мясо быстро и практически без потери его вкусовых свойств можно в мультиварке. Для этого необходимо поместить мясо на насадку для пароварки на 6-7 минут в режим "пар". Однако мясо стоит регулярно переворачивать.

Быстрее раз морозиться мясо может в холодной воде. Тем не менее в этом случае не стоит рассчитывать на быстрый результат.

Для быстрой разморозки ледяного стейка можно использовать метод двух кастрюль. В одну кастрюлю стоит поместить мясо, вторую кастрюлю стоит поставить вторую кастрюлю с теплой водой. Мясо заметно оттает через 5-10 минут.

Воспользуйтесь хитростью "Телеграфа" и размораживайте ваш фарш быстро. Вам не придется долгое время торчать на кухне.